Under 21 eliminata | Tonali piange | azzurri fuori da Europei e Olimpiadi

(Di giovedì 29 giugno 2023) L'Europeo21 è diventata quella competizione in cui l'Italia arriva con l'intenzione di vincere e torna a casa con la coda tra le gambe. Glini del commissario tecnico Nicolato perdono 1-0 contro i pari età della Norvegia nell'ultima giornata del gruppo D e salutano la competizione a causa dei gol fatti, che premiano la Svizzera nonostante il ko 4-1 contro la Francia. Per l'Italia21 quella tra Romania e Georgia rappresenta solo l'ultima di una serie di delusioni nella manifestazione: nelle ultime cinque occasioni glini, partiti sempre per vincere, hanno raggiunto una sola semifinale (nel 2017), fermandosi ai quarti nel 2021 e abbandonando gliai gironi in ben tre occasioni (oltre a quest'anno, anche nel 2015 e nel 2019. Insomma, avevamo tanta paura del biscotto, da ...