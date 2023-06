Under 19 | i convocati da Alberto Bollini per l' Europeo

Si è concluso nella giornata odierna a Coverciano, il pre raduno europeo della Nazionale19 di Alberto Bollini . Una quattro giorni intensa dove il ct ha sciolto gli ultimi dubbi relativi ai giocatori che dal 3 al 16 luglio, a Malta, disputeranno il campionato Europeo di ...Il tecnico Alberto Bollini ha diramato la lista deiper la spedizione, il comunicato della FIGC: Si è concluso oggi a Coverciano il pre raduno europeo della Nazionale19. Una quattro ...Il Ct dell'Italia19 ha reso nota la lista deiper l'Europeo di categoria dal 3 al 16 luglio, a Malta. I 20 giocatorisono tutti classe 2004, con l'eccezione di Fabio Chiarodia (Borussia ...

Gioca Haaland contro l'Italia agli Europei Under 21 I convocati e il regolamento OA Sport

Il ct dell’Italia Under 20 Alberto Bollini ha diramato l’elenco dei 20 convocati per l’Europeo di categoria che si giocherà a Malta dal 3 al 16 luglio.Concluso lo stage di Coverciano, il tecnico azzurro ha ufficializzato la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla rassegna continentale in programma dal 3 al 16 luglio ...