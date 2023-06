Una poltrona per due | Dan Aykroyd | Oggi non accetterei di fare la Blackface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Danha ammesso che, in base alla sensibilità moderna,non accetterebbe una scena come ladi Unaper due, né gli sarebbe permesso di farlo. Dan Akyroyd ha ammesso di recente chenon accetterebbe di interpretare la scena dellache quarant'anni fa ha interpretato nella commedia di culto Unaper due. In un'intervista con The Daily Beast l'attore ha affrontato il tema della diversa sensibilità maturatae delle conseguenze sull'arte. Unaper due, commedia natalizia per eccellenza diretta da John Landis, vede Dannei panni di un ricco broker di investimenti che, per sbaglio, scambia la sua identità con quella di un truffatore al verde, interpretato ...

Dan Akyroyd ha ammesso di recente che oggi non accetterebbe di interpretare la scena della Blackface che quarant'anni fa ha interpretato nella commedia di culto Una poltrona per due. In un'intervista con The Daily Beast l'attore ha affrontato il tema della diversa sensibilità maturata oggi e delle conseguenze sull'arte. Una poltrona per due, commedia

Una poltrona per due, Dan Aykroyd: "Oggi non accetterei di fare la ... Movieplayer

Dan Aykroyd ha ammesso che, in base alla sensibilità moderna, oggi non accetterebbe una scena come la Blackface di Una poltrona per due, né gli sarebbe permesso di farlo.L'attore Dan Aykroyd è tornato a parlare del cult di John Landis in occasione del quarantennale del film Una poltrona per due ...