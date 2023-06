Una maglia | una storia … il Brindisi di Ansaloni 1984-85

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ladel-85 Oggi condivido unache non evocherà bei ricordi ai miei concittadini cavesi: è ladel. Più specificamenteSport. La squadra che, dopo un’incredibile rimonta nelle ultime giornate e lo spareggio promozione vinto sul neutro di Vibo Valentia, ha sottratto alla mia Cavese l’agognato ritorno tra i professionisti. E’ pur vero che la formazione pugliese mancava in queste categorie da ben 33 anni. Ovviamente, al di là dell’amaro epilogo del campionato per gli aquilotti, è sicuramente una categoria che la squadra pugliese meritava. Lache condivido oggi è di un altro campionato da ricordare per la formazione biancazzurra. Si tratta di unada trasferta della stagione ...