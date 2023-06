Un posto al sole | trama 29 giugno 2023 | l' ira di Damiano

(Di giovedì 29 giugno 2023)Renda perderà la testa nel corso della puntata di Unaldi giovedì 29. Il poliziotto, come rivela ladella soap opera di Rai 3, sarà furioso con Eduardo e deciderà di affrontarlo apertamente. Sabbiese, negli ultimi tempi, si è molto avvicinato a Clara, alla quale ha confessato di essere stato sempre innamorato di lei, fin da quando erano ragazzini. La Curcio, dopo aver deciso di lasciare Alberto dopo aver scoperto i suoi tradimenti con Diana Dalla Valle, si è trasferita a casa della sua amica Rosa e questo ha permesso ad Eduardo di avvicinarsi sempre più alla donna. Clara e Sabbiese, dopo aver capito di provare un'attrazione reciproca, hanno iniziato una storia d'amore e questo farà sì che l'uomo passi molto tempo in casa della Picariello, ...

