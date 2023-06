Un maglione pieno di significato | la “pecora nera” di Lady D vale 80 000 dollari

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 29 giugno 2023) Life&People.it I pezzi di abbigliamento della Principessa del Galles continuano a essere tra i più richiesti nelle battute d’asta. Negli ultimi giorni infatti si sta parlando insistentemente delrosso con laindossato daDiana negli anni Ottanta, pronto ad essere venduto alla cifra record di 80.000. Una stima altissima per un capo così semplice che, nella sua essenzialità, ha rappresentato in realtà il destino della Reale, arrivata poi nel tempo al centro di una vera e propria tempesta famigliare di polemica e chiacchiericcio, fino alla tragica fine che tutti conosciamo. Unsignificativo Ad occuparsi della vendita sarà la famosissima casa d’aste internazionale Sotheby’s. Ilrisale al 1981, epoca in cui Diana si ...