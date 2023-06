Un integratore miracoloso riduce il rischio di attacchi cardiaci letali Scopri di più!

Il medico del San Raffaele: 'Mai promosso l'uso o l'acquisto di tali sostanze' Il professor Alberto Zangrillo usato come testimonial da truffatori che cercano di vendere un'. 'Vi informo che non promuovo, e non ho mai promosso, l'uso o l'acquisto di tali prodotti. Preciso inoltre di non avere rapporti con le aziende agli stessi collegate e di non ...Il medico del San Raffaele: "Mai promosso l'uso o l'acquisto di tali sostanze" Il professor Alberto Zangrillo usato come testimonial da truffatori che cercano di vendere un'. "Vi informo che non promuovo, e non ho mai promosso, l'uso o l'acquisto di tali prodotti. Preciso inoltre di non avere rapporti con le aziende agli stessi collegate e di non ...... tanto da poter aspirare a divenire un vero e propriovolto a favorire la riduzione del peso . Praticamente un ingrediente! La sostanza responsabile di questi meccanismi è la ...

Zangrillo e l'integratore miracoloso: "Pubblicità falsa" Adnkronos

A riferirlo un allarmante rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni, che aggiunge come il 33,7% abbia dichiarato di non praticare sport o attività fisica nel tempo libero ...Non a caso, negli ultimi mesi è letteralmente spopolata su TikTok come un integratore alimentare dagli effetti "miracolosi": ad oggi si contano più di 64 milioni di visualizzazioni sull'hashtag ...