“Un campari a Veracruz” | il nuovo romanzo di Gianni Morelli

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Un” dici porta in un viaggio affascinante alla scoperta del Messico e nella mente del protagonista Yani Casa Editrice:ni EditoreCollana: VariantiGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 192Prezzo: 17,00 € Nel libro “Un”,racconta la storia di Yani, un sarto italiano che si è trasferito in Messico e ha aperto il suo laboratorio a. Una sera, mentre si trova nella suite dell’hotel Emporio per incontrare un suo cliente molto importante che indossa solo vestiti cuciti da lui. Si sofferma ad ammirare dal balcone lo spettacolo del golfo di fronte ai suoi occhi. Contemplando la vista, nota una nave attraccata al porto e una ...