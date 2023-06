Un altro domani | anticipazioni del 29 giugno 2023

In vista del Consiglio europeo di Bruxelles di oggi e, la presidente del Consiglio Giorgia ... tra l', ha visto la segretaria del Pd Elly Schlein, impegnata in un tour di incontri): "Mi fa ...La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso checomincerà la discussione generale ... Il provvedimento prevede tra l'la possibilità che le Guardie mediche partecipino al ...Giorgia Meloni 'continua a occupare caselle, con gli uomini che ha e con quelli che non ha'. Bisogna dar ragione a questa nota dell'ultrasinistro quotidiano. La duplice nomina di ieri l'sera (il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario nei luoghi del disastro acqueo e Fabio Panetta governatore della Banca d'Italia) ha, in buona sostanza,...

Un Altro Domani Anticipazioni 29 giugno 2023: Cloe non perdona! ComingSoon.it

"Oggi possiamo presentare la stagione dell’ippodromo del Savio e tutti gli appuntamenti a carattere nazionale ed internazionale della stagione ippica in buona parte grazie al lavoro di tantissimi volo ...Dopo “L’ultimo disco” pubblicato a ottobre 2022, Danti torna con una seconda parte che va ad aggiungere al progetto altri 4 pezzi tra cui “Dal basso” che abbiamo già sentito. Con questo lavoro Danti a ...