Ululati in parlamento contro gli interventi di Aboubakar Soumahoro La denuncia di Faraone | «Derive razziste» – Il video

(Di giovedì 29 giugno 2023) «È intollerabile che ad ogni intervento del collegaci siano degli, cori che solitamente allo stadio vengono indicati come messaggi razzisti. Non è accettabile». Così il parlamentare Davidedi Italia Viva è intervenuto in Aulando il comportamento di alcuni parlamentari della maggioranza. Concorda Angelo Bonelli che, a sua volta, ha evidenziato come ogni volta che parla«si elevano sistematicamente schiamazzi, urla e gesti che lo mandano a quel paese». Bonelli (che pure con il deputato ha consumato una rottura, visto cheera stato candidato dai Verdi ma ha poi dovuto abbandonare Avs in seguito alle indagini sulle coop della moglie) si è poi rivolto alla maggioranza invitandola a «rispettare un ...

