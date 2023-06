Ultime Notizie – Ucraina | cardinale Zuppi incontra oggi a Mosca patriarca ortodosso Kirill

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) “pomeriggio incontreremo sua santità ile, poi, stasera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale dove ilincontrerà la comunità cattolica e concelebrerà con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e porterà il saluto, la vicinanza e le preghiere del Santo Padre e di tutta la comunità cattolica. Soprattutto si pregherà per la pace”. Lo ha detto al Tg1 il nunzio apostolico Giovanni D’Aniello confermando che ilMatteoincontreràil, ha spiegato il Nunzio al Tg1 parlando della messa delle 19, “porterà il saluto, la vicinanza e la preghiera del Santo Padre per la comunità ...