Ultime Notizie – ‘SquisIta- L’Italia in un boccone’ | promuove eccellenze Emilia Romagna

(Di giovedì 29 giugno 2023) Valorizzare letipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastronomia Made in Italy della Regione. Nella cornice del ristorante “Strada Facendo” dello chef Emilio Barbieri a Modena, Metro Italia ha organizzato un confronto sulla promozione delleenogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale. Presenti al dibattito i rappresentanti istituzionali locali Luca Cuoghi, Consigliere Regionale, Ilaria Franchini, Consigliera Comunale, Stefano ...

Il sommergibile è imploso poco dopo essersi immerso sulle tracce del Titanic e solo nelleore alcuni rottami del Titan sono stati recuperati e portati a terra per le indagini. Le 5 vittime Il ...... che ricordiamo è supportato da praticamente tutte le GPU dellegenerazioni a prescindere ... 4 condivisioni Condividi Tweet Mattia Armani VIA FONTERelazionate Articolo Microsoft ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È il mese del Pride: ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e ...

Ucraina ultime notizie. Media russi, arrestato il “generale Armaggedon” Surovikin: «Conosceva i ... Il Sole 24 ORE

Tuttavia nelle ultime ore è emersa con forza anche la possibilità Pirlo, e non va ancora del tutto esclusa la pista che porterebbe all’ex Lecce Marco Baroni Il tecnico tuttavia ha deciso… Leggi ...Diretta, Gp Austria F1 2023 su Circus F1 Live. Segui prove libere, qualifiche e gara grazie a Live timing, commenti, foto e video.