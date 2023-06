Ultime Notizie Roma del 29-06-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di tenuta in apertura di giornale non ci sono le condizioni per risolvere la situazione attraverso mezzi politici e diplomatici e quindi la Russia continuerà la sua operazione militare speciale ha detto il portavoce del Cremlino peskov nessun accordo specifico è stato raggiunto il colloquio di ieri fra il consigliere del presidente russo Vladimir Putin e il cardinale Matteo zuppi il dialogo continuo era si era necessaria concluso per intanto due Generali ucraini e di soldati per cui 20 mercenari stranieri sono stati uccisi nel bombardamento Russo su kramatorsk afferma il Ministero della Difesa di Mosca andiamo a Bruxelles per noi le conclusioni del Consiglio Europeo sono un’ottima base di partenza l’ho detto la prendo Giorgia Meloni in un punto stampa ...