Ultime Notizie Roma del 29-06-2023 ore 16 | 10

(Di giovedì 29 giugno 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno non ci sono le condizioni per risolvere la situazione in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici e quindi la Russia continuerà la sua operazione militare speciale ha detto il portavoce del Cremlino peskov nessun accordo specifico è stato raggiunto il colloquio di ieri dal consigliere del presidente russo Vladimir Putin e il cardinale Matteo zuppi il dialogo continuo era si era necessaria concluso per intanto due Generali ucraini e decine di soldati per cui 20 mercenari stranieri sono stati uccisi nel bombardamento Russo su kramatorsk afferma il Ministero della Difesa di Mosca andiamo a Bruxelles per noi le conclusioni del Consiglio Europeo sono un’ottima base di partenza l’ho detto la prende Giorgia Meloni punto stampa aggiungendo su migrazioni e Tunisia flessibilità ...