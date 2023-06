Ultime Notizie Roma del 29-06-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina in apertura il Cremlino fa sapere che nessun accordo è stato raggiunto con inviato del Papa il cardinale zuppi è che non ci sono le condizioni per una pace di negoziati si va quindi con all’operazione militare speciale per skov dice inoltre di non sapere dove sia prigogine mentre il cancelliere tedesco Schulz avverte Wagner è una minaccia interna per la Russia il responsabile mettere una forza militare in mani private arrestato il generale Russo sergej su rockin scrive il moscov ancora la situazione sembrerebbe totalmente in alto mare la cronacadopo la scoperta del cadavere di una diciassettenne all’interno in un carrello della spesa un cassonetto dell’immondizia Primavalle è stato arrestato un coetaneo della vittima Maria ...