Ultime Notizie Roma del 29-06-2023 ore 10 | 10

(Di giovedì 29 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco vita in studio Un diciassettenne originario dello Sri Lanka menataè stato sottoposto a Fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di omicidio Per l’uccisione di una coetanea poi ritrovato in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della capitale il fermo dovrà essere convalidato Il ragazzo è stato interrogato per molte ore in quest’ora il Consiglio Europeo si riunisce oggi a Bruxelles una due giorni dedicata la guerra in Ucraina con intenzione di rafforzare l’appoggio a Chieve ma anche ad altri temi come migrazioni e messe il Moscow Times da notizia dell’arresto del generale sergej su Viking è passato a quanto pare nelle file di prigogine durante la rivolta il cardinale zuppi missione a Mosca Sara ricevuto oggi da austriaco consigliere di Putin ...