Ultime Notizie Roma del 29-06-2023 ore 08 | 10

(Di giovedì 29 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio uccisa a coltellate chiusa in un sacco nero trasportata in strada per un centinaio di metri dentro un carrello della spesa fino a muretto accanto ai bidoni della spazzatura l’ennesimo femminicidio e rompi in un pomeriggio estivo Popolare quartiereno di Primavalle periferia ovest della capitale una zona che gli stessi residenti descrivono Non facile è un passante a dare l’allarme prima dopo aver notato le gocce di sangue che cadono dal sacco nero con una chiamata al 112 ho visto quel ragazzo scendere con un carrello è un Bustone nero dei rifiuti da cui Cola del liquido avrebbe detto gli operatori si sente anche un odore forte il diciassettenne fermato interrogato tutta la notte è stato sottoposto a Fermo è nato a...