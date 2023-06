Ultime Notizie – Roma | 16enne uccisa a coltellate Ragazzo visto lasciare il corpo in un carrello della spesa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Macabro ritrovamento ieri sera a. Il cadavere di una sedicenne era stato abbandonato in unvicino a un cassonetto in in via Stefano Borgia a PrimavalleCapitale. Sulgiovanena c’erano numerose ferite d’arma da taglio. Da una prima possibile ricostruzione è possibile che ilabbia cercato di buttare ilnel cassonetto, ma non ci sia riuscito e l’abbia, poi, abbandonato vicino al cassonetto. Ad avvisare la polizia il 112, chiamato da un passante che hauntrascinare unda cui gocciolava sangue. Ed è proprio la posizione di un minorenne, di ...