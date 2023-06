Ultime Notizie – Omicidio Michelle Causo | il padre | “Ammazzata come un cane”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) “L’hannoun, uccisa senza motivo. Quel ragazzo non era il fidanzato di mia figlia”. IldiMaria, la 17enne uccisa a Primavalle, a Roma, parla a Ore 14, su Raidue. “Mia figlia non era incinta, quel ragazzo era un amico”, dice riferendosi al 17enne di origini cingalesi fermato per l’. “L’ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quant’è carino”, racconta dal canto suo la madre diintercettata da ‘Ore 14’ su Raidue, facendo riferimento al 17enne arrestato per l’della figlia. La donna spiega che la figlia era uscita di casa verso le 11 e che dall’una meno dieci non riuscivano a ...