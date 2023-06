Ultime Notizie – Nome inciso sul Colosseo | identificato turista inglese

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Trovato ilche avevasulle mura delil proprioe quello della compagna. I carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla Procura di Roma, dopo gli accertamenti seguiti alla denuncia presentata dall’Ente Parco delhanno infatti, tramite indagini tradizionali e comparazione fotografica, la persona accusata di essere responsabile dell’incisione. La scena, ripresa con il telefonino, era stata poi diffusa sui social. I carabinieri hanno accertato che si tratta di una coppia, uomo e donna, residente in Inghilterra. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione