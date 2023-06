Ultime Notizie – “Insulti razzisti da maggioranza” | la denuncia di Soumahoro alla Camera

Ledelleore sono due: il Kebhauze, la catena di kebab di lusso di Gianluca Vacchi, è in perdita di quasi due milioni di euro, mentre Italia Independent, società svuotata e inattiva di ...Questa mattina a Napoli c'è spazio solo per le lacrime, quelle che rigano il viso dei familiari e degli amici di Fulvio Filace ma anche di tutti quelli che, pur non conoscendolo di persona, hanno ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Ucraina ultime notizie. Wagner, svelato il mistero Surovikin: è stato arrestato. Oggi Zuppi vede ... Il Sole 24 ORE

Ascoltato il "respiro dell'universo", scandito da un nuovo tipo di onde gravitazionali a bassissima frequenza. La scoperta apre una nuova pagina dell'astrofisica e ultra-lunghe… Leggi ..."Lo scorso anno in tutta Italia 14221 minori, e di questi 6408 in Campania, sono stati fermati, affidati ai genitori, ai servizi sociali o posti in comunità. Alcuni per reati più gravi sono stati port ...