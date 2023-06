Ultime Notizie – Francia | proteste per 17enne ucciso da poliziotto | 150 arresti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato l’unità di crisi interministeriale in risposta alle violenze, avvenute dopo la morte di Nahel M., ilche non si è fermato a un posto di blocco della polizia. Lo ha annunciato l’Eliseo. Intanto su Twitter il ministro dell’Interno ha riferito di “150” nella notte, denunciando “una notte di insopportabile violenza contro i simboli della Repubblica: municipi, scuole e questure bruciati o attaccati” . “Sostegno a polizia, gendarmi e vigili del fuoco che affrontano con coraggio. Vergogna a chi non ha invitato alla calma ”, ha scritto il ministro sul social. Il municipio di Mons-en-Barœul, vicino a Lille, è stato in parte bruciato durante, ha riferito il sindaco della città, Rudy Elegeest all’Afp, aggiungendo che “una cinquantina di persone incappucciate” hanno sparato contro il municipio ...