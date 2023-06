Ultime Notizie – Calciomercato Juve | Zaniolo | “Voglio i bianconeri”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nicolòsogna la. Il giocatore del Galatasaray, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, invia un chiaro messaggio al club bianconero nel2023. “Laè la, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i. Il mio idolo era Pogba”, dice l’ex giocatore della Roma. “Giocare nellami farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà un’occasione che renda felici tutti e tre – Galatasaray, io e– ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia, non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione