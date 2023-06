Ulivieri | «Per Garcia non sarà facile prendere in mano il Napoli L’Arabia? Mi fa un po’ paura»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com in cui parla di diversi argomenti, da De Zerbi a Spalletti fino alle offerte faraoniche ai calciatori e agli allenatori provenienti dalSaudita. Su De Zerbi,ha detto: «Ha fatto una grande esperienza. Credo che sia l’esempio degli allenatori italiani, sempre in evoluzione, che vogliono andare avanti e non si fersul piano tattico, tecncio e del gioco. La nostra è una categoria all’avanguardia nel mondo». Adè stato chiesto che eredità raccoglieda Spalletti. Ha risposto: «È un’eredità difficile perché Spalletti ha fatto cose eccezionali. È un allenatore esperto, sempre carico di novità… Ha realizzato un’opera d’arte. Non ...