Ufficiale – Roma | cessione Volpato-Missori al Sassuolo

(Di giovedì 29 giugno 2023). Laha ceduto Cristiane Filippoala titolo definitivo. La fumata bianca è arrivata già nella giornata di martedì 27 giugno, in seguito all’incontro tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali. I profili dei giocatori Dopo giorni di lunghe trattative, si è giunti finalmente all’ufficialità dell’accordo. Adesso i neroverdi di Dionisi potranno contare su due validi elementi per la prossima stagione. I profili di entrambi i giocatori sono senza dubbio promettenti. Cristian, classe 2003, trequartista di origini australiane, ha esordito in prima squadra nella stagione 2021-2022. Il rendimento del giovane australiano si è rivelato molto positivo. Infatti,ha collezionato 14 presenze in totale, 1 assist e 2 gol, di cui ...

UFFICIALE - Roma, ceduti Volpato e Missori al Sassuolo Fantacalcio ®

La Roma ha comunicato di aver ceduto Volpato e Missori al Sassuolo. Ecco il comunicato ufficiali dei giallorossi: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo… Leggi ...Il post dell’ormai ex calciatore giallorosso Filippo Missori è pronto per la sua nuova avventura al Sassuolo. Ufficiale il passaggio al club emiliano. Insieme a lui anche Volpato sarà un nuovo giocato ...