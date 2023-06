Udinese | colpo Zarriaga | ufficiale il rinforzo a centrocampo

... la Dea sta lavorando a un altroper rivoluzionare e ringiovanire la retroguardia. La trattativa è però in stallo per l'alta valutazione del giocatore da parte del', intorno ai 10 ...Ufficiale, Oier Zarraga all'. Il centrocampista classe '99 ormai ex Athletic , si svincolerà il 30 giugno 2023 e raggiungerà il club bianconero, che lo ha già annunciato. Un buona parametro zero per un giocatore ...Commenta per primo L'ha chiuso ilOier Zarraga . Il centrocampista centrale classe 1999 non ha rinnovato il suo contratto con l'Athletic Bilbao che era in scadenza a fine stagione e, secondo la stampa ...

UFFICIALE: Udinese, colpo Zarraga a zero. Il centrocampista dice ... TUTTO mercato WEB

In queste ore è stato ufficializzato l'arrivo del centrocampista dell'Athletic Bilbao Oier Zarraga. Ecco tutte le info sul suo ingaggio ...