Ucraina ultime notizie Wagner | svelato il mistero Surovikin | è stato arrestato Oggi l' incontro Zuppi-Kirill

(Di giovedì 29 giugno 2023) Si aprea Bruxelles un Consiglio europeo che vedrà tra i suoi temi principali l’appo all’, con un intervento del presidente Zelensky. Sono almeno 12 i morti e 60 i feriti dell’attacco russo di martedì in un ristorante a Kramatorsk. La Difesa russa sostiene di aver colpito un comando militare, non obiettivi civili, mentre il Moscow Times dà notizia dell’arresto del generale Sergeipassato, a quanto pare, nelle file di Prigozhin durante la rivolta. Il cardinalein missione a Mosca, sarà ricevutoda Ushakov, consigliere di Putin

Le Capitali vi porta le notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. UE cercano di fare chiarezza sui "futuri impegni di sicurezza" per l'Ucraina. Mikhail Podolyak."L'Ucraina - aggiunge - non ha bisogno di essere persuasa a porre fine alla guerra. A Bratislava, Macron aveva chiesto ai partner dell'UE di lavorare in contesti bilaterali e multilaterali per creare 'garanzie di sicurezza' per Kiev. Nelle settimane, la Francia, con i ...

Ucraina ultime notizie. Media russi, arrestato il “generale Armaggedon” Surovikin: «Conosceva i ... Il Sole 24 ORE

Le forze ucraine "stanno facendo progressi" nel sud e nell'est del Paese: sono avanzate di 1,3 km in direzione di Berdyansk (Zaporizhzhia), 1,2 km m in direzione di Klishchiivka (Donetsk) e 1,5 km in ...Il Consiglio Europeo su Ucraina, migranti e Mes, gli scontri a Parigi, la Russia che punta ad assumere il controllo globale di Wagner, la scoperta del “rumore ...