Ucraina | Renzi “Il viaggio di Zuppi a Mosca è fonte di speranza”

(Di giovedì 29 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ildel cardinaldiper tutti gli uomini di buona volontà. Mi torna alla mente ildi La Pira al Cremlino di oltre sessant’anni fa. Una stagione diversa, certo. Ma speriamo che la saggezza prevalga anche oggi”. Lo scrive il leader di Iv, Matteo, nella sua Enews. “Dare una chance alla diplomazia – aggiunge – non è in contraddizione con il sostenere le ragioni dell’. Chi come noi ha sempre sostenuto Kiev sa perfettamente che chiudere (bene) il conflitto è interesse di tutti, ucraini in primis”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

