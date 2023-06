Ucraina | Podolyak “Pace non vuol dire congelare il conflitto”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo già ripetuto che non ha senso prendere iniziative che non portino alla fine della guerra a condizioni eque, bensì congelino il. Ciò condurrebbe alla ripresa della guerra nel futuro. Ecco il motivo per cui sosteniamo unicamente i passi di chi non va oltre la formula dellaavanzata da Zelensky”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, uno dei principali consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhail.“L’– aggiunge – non ha bisogno di essere persuasa a porre fine alla guerra, non l’abbiamo iniziata noi, le chiavi si trovano al Cremlino e le mediazioni devono partire da lì: occorre che i russi abbandonino le terre occupate. Credo che il Vaticano possa coordinare il monitoraggio delle condizioni di detenzione e di ritorno dei prigionieri ...