Ucraina | la Duma conferma che la Wagner non parteciperà più alla guerra contro Kiev

29 giu 15:31 Mosca: "La Wagner non combatterà più in" Il presidente del comitato di Difesa della, Andrey Kartapolov, ha reso noto che il fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin non ha voluto firmare il contratto con il ministero della ......più indopo che il capo del gruppo mercenario, Yevgeny Prigozhin, ha rifiutato di firmare qualsiasi contratto con il Cremlino: lo ha confermato il capo del comitato di difesa della, ......di Difesa della, Andrey Kartapolov ha reso noto che Prigozhin non ha voluto firmare il contratto con il ministero della Difesa russo. E quindi il suo gruppo non combatterà più in. ...

Ucraina: Duma russa, 'Wagner non combatterà più nell'Operazione ... Il Dubbio

I combattenti Wagner non combatteranno più in Ucraina dopo che il capo del gruppo mercenario, Yevgeny Prigozhin, ha rifiutato di firmare qualsiasi contratto con il Cremlino: lo ha confermato il capo d ...Le dichiarazioni di Peskov gettano il gelo sul colloquio tra l’emissario di Papa Francesco, il cardinale Zuppi, e il patriarca Kirill, nel contesto del piano di pace proposto dal Vaticano tra Russia e ...