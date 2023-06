Ucraina | la diretta – Oggi il cardinale Zuppi incontra il patriarca Kirill Nuovo attacco di Kiev a Belgorod Putin | “Il Paese è con me”

Al Consiglio europeo che prende il via oggi i futuri impegni dell'UE a sostegno dell'... Il Consiglio si aprirà con un intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky inweb. Per ...... e la controffensivasogna proprio di riprendersi il territorio dell'antica Tauride, '... inizio della sua polemicacontro il ministro della difesa Šojgu, che lesinava i ...Le indicazioni per seguire intv la sfida tra Francia e, valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. Match che si prospetta molto interessante e che sulla carta vede favoriti i transalpini. Questi ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi. Arrestato il generale russo Surovikin: sapeva di Prigozhin Virgilio Notizie

Siamo soliti considerare vittime di guerra solo le persone cadute sotto le bombe. Ma i danni provocati all’agricoltura, alle vie di comunicazione, alle infrastrutture sanitarie, ...Sono almeno 12 i morti, tra cui una 17enne e due gemelle di 14 anni, e 60 i feriti dell'attacco russo di ieri in un ristorante a Kramatorsk. La Difesa russa sostiene di aver colpito un ...