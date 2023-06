Ucraina | Kuleba “Negozieremo con la Russia solo quando si ritirerà”

(Di giovedì 29 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disposti a negoziare con launa volta che sidal nostro territorio”: così il ministro degli Esteri ucraino Dmytroa Otto e mezzo su La7. “Senza la Wagner sarà più facile per il nostro esercito – afferma -. Putin si è indebolito a seguito dell’ammutinamento di Prigozhin. Ma l’aspetto principale del golpe fallito è che il mito e la leggenda del Putin forte e invincibile è finito. Ha trovato un accordo con Prigozhin, non lo ha eliminato, è giunto a un compromesso. In questo momento Putin si sente vulnerabile e molti russi se ne sono resi conto. Questa vicenda non è la fine della guerra ma apre una nuova fase del conflitto”. Secondo“sono i cittadini russi a decidere le sorti del loro Paese, non possiamo imporre certe decisioni: è la differenza ...

