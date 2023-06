Ucraina | Kiev | ' 227 780 militari russi uccisi da inizio guerra'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mosca, 29 giu. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 680 uomini, facendo salire a 227.780 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 227.780 uomini, 4.038 carri armati, 7.857 mezzi corazzati, .116 sistemi d'artiglieria, 627 lanciarazzi multipli, 388 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 315 aerei, 308 elicotteri, 6.780 attrezzature automobilistiche, 18 unità navali e 3.499 ...

... contribuire come Chiese a fermare la guerra in". Il vescovo Heinrich Bedford - Strohm segue con attenzione alla missione del cardinale Matteo Zuppi che prima è stato ae ora è a Mosca. ...L'obiettivo è una pace giusta che significa un'libera dagli invasori e indipendente". La missione, invece, viene vista con diffidenza da. "La Russia è un attore con cui non si può ...... ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un'intervista al Financial Times Come sta andando la controffensivaLa risposta sul campo chedoveva infliggere ...

Ucraina, l'avvertimento di Kiev sulla controffensiva: «L'evento principale deve ancora arrivare» Open

Mosca, 29 giu. (Adnkronos) – La Russia ha perso nell’ultimo giorno 680 uomini, facendo salire a 227.780 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio.Il vescovo luterano Bedford-Strohm racconta il progetto del Consiglio ecumenico delle Chiese. «Il Papa sostiene l'iniziativa di dialogo ecclesiale fra Mosca e Kiev ipotizzata a ottobre a Ginevra» ...