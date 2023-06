Ucraina | Kiev | ‘227 780 militari russi uccisi da inizio guerra’

Ma come Dopo, la porta di Mosca sinora inaccessibile ai costruttori di pace si è finalmente ... Dal 24 febbraio di un anno fa non c'è quasi giorno lungo la via crucisin cui non l'abbia ...... ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un'intervista al Financial Times Come sta andando la controffensivaLa risposta sul campo chedoveva infliggere ...A Bratislava, Macron aveva chiesto ai partner dell'di lavorare in contesti bilaterali e multilaterali per creare 'garanzie di sicurezza' per. Nelle ultime settimane, la Francia, con i ...

Ucraina, l'avvertimento di Kiev sulla controffensiva: «L'evento principale deve ancora arrivare» Open

Si apre a Bruxelles il vertice che vedrà tra i suoi temi principali l'appoggio a Kiev, con un intervento del presidente Zelensky in diretta web, ...Kiev, 29 giu. (Adnkronos/Dpa) – Il bilancio delle vittime dell’attacco missilistico russo che due giorni fa ha colpito un affollato ristorante nella città ucraina orientale di Kramatorsk è salito a 12 ...