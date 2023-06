Ucraina | Duma russa | ' Wagner non combatterà più nell' Operazione speciale'

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mosca, 29 giu. (Adnkronos) -nonpiù indopo che il fondatore del gruppo mercenario, Yevgeny Prigozhin , ha rifiutato di firmare qualsiasi contratto con il Cremlino. Lo ha reso noto il capo del comitato di difesa della, Andrei Kartapolov. Kartapolov ha affermato che pochi giorni prima del tentativo di ribellione di, il ministero della Difesa russo aveva annunciato che "tutti i gruppi che svolgono missioni di combattimento devono firmare un contratto" con il ministero. Secondo Kartapolov, Prigozhin non ha firmato i contratti ed è stato informato che "non avrebbe preso parte a un'militare. Ovvero, i finanziamenti e le risorse materiali non saranno più assegnate al Gruppo".

...riformata' da inventare Putin non può vantare molti successi dopo la disastrosa guerra in...all'estero verranno tutelati da una nuova struttura sotto il controllo del Cremlino mentre la...Nella Russia post invasione dell'esiste un'ampia zona grigia dove impeccabili credenziali ... Come ha ricordato il presidente dellae fedelissimo di Putin Vyacheslav Volodin: "Il nostro ...Putin non può vantare molti successi dopo la disastrosa guerra ined è obbligato a ...russi all'estero verranno tutelati da una nuova struttura sotto il controllo del Cremlino mentre la...

Ucraina, ultime notizie. La Duma approva l’arruolamento dei detenuti Il Sole 24 ORE

Mosca, 29 giu. (Adnkronos) – Wagner non combatterà più in Ucraina dopo che il fondatore del gruppo mercenario, Yevgeny Prigozhin , ha rifiutato di firmare qualsiasi contratto con il Cremlino. Lo ha re ...Crisi Ucraina (Commenti) Lo scioglimento della Wagner come l’abbiamo conosciuta può incidere su alcune posizioni militari russe sul fronte ucraino e all’estero ma non sulle strutture del potere russo.