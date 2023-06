Ucraina | Cremlino | ‘non ancora raggiunti accordi specifici con cardinale Zuppi’**

(Di giovedì 29 giugno 2023) Mosca, 29 giu. (Adnkronos) – Non sono statidopo l’incontro tra l’assistente presidenziale russo Yuri Ushakov e l’inviato speciale del Papa per l’Ucraina, ilMatteo Zuppi. Lo ha detto Dmitry Peskov, portavoce del capo dello Stato russo. “Non ci sono decisioni o. Se necessario, il dialogo continuerà”, Peskov ai giornalisti. L’incontro tra Ushakov e Zuppi è avvenuto ieri a Mosca. L'articolo CalcioWeb.

"Nell'ultimo anno, decine di oppositori del regime e della guerra all'sono stati ... Non sorprende che ilnon abbia gradito" ha aggiunto.( GUERRA IN: LA DIRETTA ) L'incontro con il Patriarca Il Patriarca Kirill riveste un ruolo di fondamentale importanza vista la vicinanza delle sue posizioni a quelle del. 'Oggi nel ......le condizioni per mettere fine alla guerra inattraverso strumenti politici e diplomatici, dunque Mosca porterà avanti la sua 'operazione militare speciale'. Così il portavoce del...

Guerra Ucraina, Cremlino: «Non ci sono condizioni per pace negoziata». Al via esercitazioni per possibile atta ilmattino.it

Non sono stati raggiunti accordi specifici a seguito dell'incontro tra l'assistente presidenziale russo Yuri Ushakov e l'inviato speciale del Papa per ...Secondo diversi media, uno dei generali di punta dell'esercito russo sarebbe in stato di fermo dallo scorso 25 giugno. Notizia smentita dal Cremlino ...