Ucraina | Cardinale Zuppi incontra oggi a Mosca patriarca ortodosso Kirill**

(Di giovedì 29 giugno 2023) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “pomeriggio incontreremo sua santità ilKirill e poi stasera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale dove ilincontrerà la comunità cattolica e concelebrerà con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e porterà il saluto, la vicinanza e le preghiere del Santo Padre e di tutta la comunità cattolica. Soprattutto si pregherà per la pace”. Lo ha detto al Tg1 il Nunzio apostolico Giovanni D’Aniello confermando che ilMatteoincontreràilKirill. L'articolo CalcioWeb.

A rendere credibili operatori di pace lui, i suoi emissari (in questi giorni è nuovamente inl'instancabile elemosiniereKrajewski) e anche noi che spettatori non vogliamo diventare ...IlZuppi, del resto, è arrivato in Russia soprattutto per ascoltare, come ha fatto in. È importante precisare che la missione della Santa Sede in un certo senso è sovra - ......e dell'integrità territoriale dell'". A questo proposito, sottolinea, l'Italia e il governo "hanno fatto tutto quello che era possibile per aiutare e sostenere la missione che il...

Attacco russo a Kramatorsk: 11 morti, 3 sono adolescenti. Il cardinale Zuppi in missione a Mosca - Putin incontra la folla a Derbent, in Dagestan, dove è andato per la festa islamica dell'Eid Al-Adha - Putin incontra la folla a Derbent, in Dagestan, dove è andato RaiNews

Sono almeno 12 i morti, tra cui una 17enne e due gemelle di 14 anni, e 60 i feriti dell'attacco russo di ieri in un ristorante a Kramatorsk. La Difesa russa sostiene di aver colpito un ...Roma, 29 giu. (LaPresse) - Oggi pomeriggio il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa per la pace in Ucraina, incontrerà il patriarca ortodosso ...