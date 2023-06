Uccide a coltellate la fidanzatina e la butta nei cassonetti | Maria aveva solo 17 anni

(Di giovedì 29 giugno 2023) Trascina il corpo della fidanzata e lonel cassonetto. Episodio choc capitato a Roma. La vittima,Michelle Causosoltanto 17e anche il suo killer era minorenne. La giovane è stata trovata senza vita nel pomeriggio del 29 giugno 2023. Ad accorgersi un passante che ha notato il corpo esanime di Michelle accanto a un carrello della spesa. Siamo in zona Primavalle, qui la ragazzina è stata trasportata, dopo essere stata uccisa, per circa 200 metri. Michelle è stata uccisa a. Ad ammazzarla quello che era il suo compagno: un ragazzo di origini nordafricane, naturalizzato italiano. >> “Lo hanno fatto a tutti”. Scomparsa Kataleya, la decisione sugli ex occupanti dell’Hotel Astor La vittima, MichelleCauso, era nata a Roma e frequentava il ...

Roma Sospetti su un 18enne Una ragazzina uccisa a coltellate da un suo coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all’interno di un sacco della spaz ...E’ stato arrestato un 17enne per la morte della sedicenne, ritrovata cadavere ieri sera in un carrello della spesa vicino a un cassonetto in via Stefano Borgia a Primavalle della Capitale. Sul corpo d ...