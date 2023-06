Tuttosport – pescato il like ai bimbi bianconeri

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 giugno 2023) 2023-06-29 15:26:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: Da un anno non è più un giocatore della Juventus, ma a giudicare dalle sue mosse social è fuori discussione che Dybala sia ancora molto legato ai colori. D’altronde, come biasimarlo! È risaputo che le cose belle non si dimenticano facilmente e certamente quella tra Paulo e la Juve è stata una grande storia d’amore anche se è finita non nel migliore dei modi. Sette stagioni, trofei, gol, il numero dieci, la fascia da capitano e l’amore dei tifosi: Dybala ha rappresentato la juventinità per tanti anni e il legame è ancora molto forte. Come è forte ancora il sentimento che lo lega ai suoi ex compagni di squadracon i quali scambia quotidianamentee commenti sui social, soprattutto con il suo grande amico ...