Turista incide il suo nome sul Colosseo | identificato dai carabinieri La sua scusa è incredibile!

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi Notizie Il responsabile dell'incisione vandalica sulè statodaidi Roma. Il video in cui si vede unre il suoe quello della fidanzata ha suscitato indignazione e ha fatto il giro dei social network diventando virale. Il ragazzo, di origini bulgare, rischia una multa salata e la reclusione fino a cinque anni. Scopri di più sulle ultime novità riguardo a questa vicenda. Di cosa parliamo in questo articolo...responsabile di vandalismo alL'incisione è stata fatta da una coppia residente nel Regno Unito I nomi sono Ivan Dimitrov e Hayley Bracey Ihanno avviato le indagini dopo la denuncia presentata dall'Ente Parco ...

Aveva inciso due nomi ed una data, con una chiave, su un laterizio. Non uno qualsiasi. Il mattoncino rosso su cui ilaveva pensato di lasciare traccia del proprio passaggio, è di quelli che si trovano nel monumento più celebre della Capitale, il Colosseo. L'autore del gesto, però, è stato individuato. I carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla Procura di Roma, dopo gli accertamenti seguiti alla denuncia

Creato da: 29/06/2023, 21:31Da: Bjorn KomnikdivisoUn turista scrive il nome della sua ragazza sui muri del Colosseo.