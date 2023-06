Tunnel sub-portuale Genova | Tomasi Aspi | Fondamentale ricostruire fiducia con questo territorio

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 "La possibilità di incominciare alacon unche è stato segnato da una gravissima tragedia, per noi è", le parole di Robertodia margine dell'ufficializzazione dell'avvio dei lavori per la realizzazione delsub-diFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Gruppo Autostrade per l'Italia e Renzo Piano Building Workshop, l'avvio dei lavori per la realizzazione del- portuale di Genova . Con il ...GENOVA " Semaforo verde per il- portuale di Genova, l'opera ingegneristica che servirà a collegare le due parti della città tra Levante e Ponente. Oggi a presentazione a palazzo San Giorgio, alla presenza dei ...Avviati i lavori per la realizzazione del- portuale di Genova. L'opera, approvata dalla Commissione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prosegue il processo ...

