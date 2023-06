(Di giovedì 29 giugno 2023) Il greco continua il suo periodo negativo e arriva a Wimbledon con tante incognite: dopo la finale agli Australian Openarrivate tante delusioni PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Manca meno di una settimana all’inizio di Wimbledon. Il torneo più prestigioso e atteso della stagione inizierà lunedì 3 luglio e coinvolgerà i migliori tennisti del mondo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... lo svedese, nonostante il divario in classifica, l'habattuto nei due precedenti. L'ultimo ... Stefanos, battuto in tre set dal tedesco Yannick Hanfmann . Interessante, adesso, la ...Le rotazioni delpericoloso servizio mancino si esaltano e lo stesso vale per il rovescio, ... sarà la seconda testa di serie, seguito da Daniil Medvedev, Casper Ruud e Stefanos, ieri ...Dicoa Stefanos: se vuoi ottenere qualcosa, prendi la strada difficile! Devi essere ... 2022 Londra (Inghilterra) - Wimbledon / foto Imago/Image Sport nella foto: StefanosONLY ITALY ...

Tsitsipas sempre più giù: altra debacle, i tifosi sono allarmati Sport News.eu

Sui verdi prati di Maiorca, la nuova coppia del circuito Tsitsidosa si allena sotto la guida di papà Apostolos. Intanto Shelton medita una carriera nel ...Stefanos Tsitsipas in un’intervista che ha concesso ad Eurosport ha parlato proprio dell’importanza di suo padre: "Mio padre è sempre stato presente. Ha lasciato il suo lavoro quando avevo 12 anni e ...