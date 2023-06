Tsipras lascia la guida di Syriza dopo sconfitta della sinistra

(Di giovedì 29 giugno 2023) Alexis, leader del partito di, ha annunciato oggi le proprie dimissionilasubita domenica scorsa alle urne, che hanno visto imporsi in Grecia il partito conservatore Nuova democrazia con un margine di oltre 20 punti percentuali."Non posso sostenere la necessità di un profondo rinnovamento e rifondazione del partito solo a parole se non lo faccio contemporaneamente con le mie azioni - ha dettoin una dichiarazione alla tv riportata da Ekathimerini - capisco la necessità di un ricambio in. E ho deciso di farmi da parte". Alle elezioni del 25 giugno scorso, Nuova democrazia del premier Kyriakos Mitsotakis ha ottenuto il 40,56% dei voti, conquistando 158 seggi in Parlamento, mentresi è fermato ...

