Truffata Laura Efrikian | l' ex moglie di Gianni Morandi

Truffa ai danni diEfrikian, l'ex moglie di Gianni Morandi. La donna, 83 anni, è caduta in una trappola ...Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi , nei giorni scorsi è stata vittima di una truffa telefonica da parte di un uomo che si è spacciato per il nipote Jacopo. L'appello di Efrikian: "Buttate ...Efrikian: "Aveva la voce di mio nipote". #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/lN087Ewbrl La Vita in diretta (@vitaindiretta) June 28, 2023Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, ...

Laura Efrikian truffata, l'appello dell'ex moglie di Morandi: «Non credete a certe telefonate» Corriere TV

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Laura Efrikian è stata truffata con la classica telefonata "del nipote": l'ex moglie di Gianni Morandi ha lanciato un appello alla popolazione.