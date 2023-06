Truffa sfruttando il nome di Maria De Filippi | “Fate attenzione | grazie” Parla il braccio destro della conduttrice Raffaella Mennoia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) C’è chi inventa la scomparsa di un volto noto, chi coinvolge il vip di turno in operazioni commerciali. Ai tempi dei social il triste giochino si ripete in maniera ciclica e non risparmia nessuno. “Deha ufficialmente aperto l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro. Nuovo programma con il miglior software di trading automatico”, si legge in una pagina social che fa circolare da qualche giorno online la pubblicità, con tanto di voltosignora del piccolo schermo. All’interno i dettagli e le cifre, con promesse di guadagni miracolosi. Si tratta di una, cosa che potrebbe essere chiara già a molti ma non a tutti. Così, per togliere ogni dubbio,ha voluto precisarlo sui social: “Ovviamente è ...