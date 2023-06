Truffa del “finto investito” | cosa devi sapere e come tutelarsi

(Di giovedì 29 giugno 2023) È accaduto in provincia di Monza e Brianza: untore hadi farsi investire da un’automobilista, chiedendogli denaro contante. Scoperta la. È accaduto nel parcheggio del supermercato Iperal di Carate Brianza: untore hadi essere statoda un’automobilista, ma alla guida della vettura c’era un carabiniere in congedo, che sta capito tutto e ha fatto scattare la denuncia. Eccoè accaduto.al parcheggio del supermercato: eccoè accadutoriportato da numerose testate locali e nazionali, untore hadi essereda un automobilista nel parcheggio del supermercato Iperal di Carate Brianza e ha ...

Oltre al tentativo di, il danno è la perdita di tempo. In più, chissà perchè, il più delle ...si rende conto di ciò che sta accadendo o semplicemente comprende che sta solo perdendotempo e ...E il gioco è fatto, lacompiuta. Per gli arteficiraggiro sono centinaia di migliaia di euro facili. Finchè non ti beccano. L'ennesima frode sui contributi pubblici per l'efficientamento ...... è accusato dai magistrati della capitale francese dei reati die riciclaggio. Per gli inquirenti, infatti, avrebbe realizzato dei dipinti su commissionecritico d'arte Giuliano Ruffini (...

Truffa del falso operaio: a Macerata svuotata la cassaforte di due anziani il Resto del Carlino

La Guardia di Finanza di Torino, all’esito di un’articolata attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese, ha notificato l’avviso di conclusioni d ...Centinaia di cittadini di Vigevano protestano contro l'autovelox installato sulla Provinciale a Gambolò, dopo aver ricevuto 30mila contravvenzioni per un milione. L'associazione "Globoconsumatori" sos ...