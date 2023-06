Traffico Roma del 29-06-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sull’intero percorso delle Entrate Urbano della A24 nessun disagio da segnalare anche su tutta la tangenziale est e acittà in prossimità del quartiere Trieste prudenza per i possibili disagi a causa di un incidente via Salaria altezza via Panama ulteriori e rallentamenti possibili per la stessa causa sulla via Litoranea vicino Capocotta in graduale miglioramento ilsu Viale di Castel Porziano con alla riapertura totale del tratto in prossimità di via Alberto Mazzucato dopo la rimozione di un palo danneggiato In seguito a un precedente in in prossimità di Ostia ricordiamo ancora la venuta riapertura di via dei Pescatori precedentemente chiusa per lavori tra Lungomare Duilio e via Mar dei Coralli ...