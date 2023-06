Traffico Roma del 29-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione scarsi gli spostamenti in e queste prime ore pomeridiane sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24regolare anche sull’intero percorso della tangenziale est ancora prudenza sulla Pontina dove un precedente incidente continua a provocare ulteriori difficoltà per chi viaggia tra lo svincolo per Ardea è l’uscita apriliana verso Latina un incidente anche su Viale di Castel Porziano qui possibili chiusure temporanee tra via Castello Tesino e via bersone tutte e due i sensi di marcia è aoggi giovedì 29 la Basilica di San Paolo fuori le mura ospita i festeggiamenti in onore di San Pietro e Paolo in corso La Tradizionale festa locale su via Ostiense Tra Viale Giustiniano Imperatore via Giulio Rocco sono chiusa alle aree destinate a ospitare ...