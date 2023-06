Traffico Roma del 29-06-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 si viaggia senza disagi di rilievo o anche sull'intero tratto della tangenziale est Maggiore attenzione sulla statale Aurelia in uscita dadove per la presenza di un precedente incidente sono ancora possibili difficoltà a Malagrotta e Castel di Guido un incidente anche sulla Pontina dove non si escludono code tra lo svincolo per Ardea è l'uscita apriliana verso Latina infine prossimità di Ostia ricordiamo ancora l'avvenuta riapertura di via dei Pescatori precedentemente chiusa per lavori tra Lungomare Duilio e via Mar dei Coralli