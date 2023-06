Traffico Roma del 29-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 giugno 2023) Luceverdeuna buona giornata dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata interna si rallenta tra via Ardeatina è l’uscita per Pomezia in esterna code tra laFiumicino e la via è tra via Ardeatina e la diramazione diSud in uscita daCi sono rallentamenti poi sulla diramazione disud dal raccordo a San Cesareo sulla A24 da Tor Cervara fino alla barriera diEst laCivitavecchia da Maccarese fino all’uscita Cerveteri Ladispoli trafficata poi la via Aurelia da Malagrotta a Castel di Guido verso Ladispoli per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia ...